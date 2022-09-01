С. Уильямс призналась, что совет от Вудса сыграл главную роль в её возвращении на корт

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что совет от легендарного американского гольфиста Тайгера Вудса сыграл главную роль в её возвращении на корт.

«Да, это одна из причин, почему я здесь, одна из главных причин, почему я всё ещё играю. Мы много говорили. Он действительно пытался меня мотивировать.



Это было невероятно, потому что я тогда не знала, чем хочу заниматься. Я просто потерялась, было много вопросов. А на такого человека можно было положиться. Я имею в виду, что думала: «Боже мой, это Тайгер Вудс». Он помог мне получить ясность», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции.

Ранее Серена Уильямс подробно рассказывала о встрече с Тайгером Вудсом.