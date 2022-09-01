Квитова прошла в третий круг US Open, украинка Калинина снялась с турнира из-за болезни

Чешская теннисистка Петра Квитова прошла в третий круг Открытого чемпионата США, её соперница во втором круге украинка Ангелина Калинина снялась с турнира из-за болезни.

Таким образом, в третьем круге Петра Квитова встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия), матч состоится сегодня, 1 сентября. В первом круге Квитова одолела россиянку Эрику Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.