«Первый день на пенсии». Петкович, завершившая карьеру, выложила фото в купальнике с пляжа
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34-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая недавно объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США, выложила фотографию в купальнике с пляжа. Теннисистка вылетала с US Open, проиграв в первом раунде.
Фото: из личного архива Петкович
«Первый день на пенсии. Наслаждаюсь своей формой, пока есть возможность. Спасибо всем за прекрасные сообщения», — написала Петкович в социальных сетях.
Андреа Петкович является профессионалом с 2006 года. За карьеру она успела выиграть семь трофеев уровня WTA в одиночном разряде. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — девятая (в 2011 году).
В первом круге US Open, который проходит с 29 августа по 11 сентября, Андреа Петкович проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 4:6.
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