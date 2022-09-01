Белоруска Азаренко вышла в третий круг US Open, обыграв украинку Костюк
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 26-я сеяная Азаренко нанесла поражение украинке Марте Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Азаренко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Костюк подала три эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла две подачи соперницы.
За выход в 1/8 финала US Open Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич.
Ещё одна представительница Беларуси Александра Саснович уступила восьмой сеяной, американке Джессике Пегуле, со счётом 4:6, 4:6.
US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 18:10 МСК
65
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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Виктория Азаренко
В. Азаренко
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