Андрей Рублёв — Квон Сон У: текстовая онлайн-трансляция второго круга US Open — 2022

Сегодня, 1 сентября, 11-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сразится с представителем Южной Кореи Квон Сон У за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.

Поединок начнётся в 21:30 мск (14:30 по местному времени) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча матча Андрей Рублёв — Квон Сон У во втором круге Открытого чемпионата США – 2022.

В случае победы соперником Андрея Рублёва в третьем круге станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.