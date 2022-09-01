Борна Чорич вылетел с US Open, разгромно проиграв Бруксби во втором круге

Хорватский теннисист Борна Чорич (29-й в рейтинге ATP) покидает Открытый чемпионат США, проиграв американцу Дженсону Бруксби (43-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира.

Бруксби одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (12:10), 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. На счету Чорича девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 14. Бруксби пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

В третьем круге американец встретится с победителем пары Федерико Кория (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.