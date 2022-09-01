Анастасия Потапова на двух тай-брейках уступила Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Потапова уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Потапова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь на US Open.

Для Потаповой выход во второй круг – лучший результат на Открытом чемпионате США. Чжэн Циньвэнь впервые играет в основной сетке US Open.

За выход в 1/8 финала US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Германии Юле Нимайер.