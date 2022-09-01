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Анастасия Потапова на двух тай-брейках уступила Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open

Анастасия Потапова на двух тай-брейках уступила Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Потапова уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Потапова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь на US Open.

Для Потаповой выход во второй круг – лучший результат на Открытом чемпионате США. Чжэн Циньвэнь впервые играет в основной сетке US Open.

За выход в 1/8 финала US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Германии Юле Нимайер.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 20:35 МСК
Анастасия Потапова
52
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3  
7 7 		7 7  
         
Чжэн Циньвэнь
39
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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