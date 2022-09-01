Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2022

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в третий круг Открытого чемпионата США, уверенно обыграв американца Кристофера Юбэнкса.

Синнер одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. На счету Юбэнкса 12 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Синнер, как и оппонент, 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 возможных.

В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Брэндон Накашима (США). В первом круге Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.