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Карлос Алькарас без проблем прошёл в третий круг US Open, отдав лишь восемь геймов

Карлос Алькарас без проблем прошёл в третий круг US Open, отдав лишь восемь геймов
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Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв аргентинца Федерико Корию.

Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Кории ни одного эйса, пять двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из 14. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге Алькарас встретится с американцем Дженсоном Бруксби. В первом круге испанец на отказе обыграл аргентинца Себастьяна Баэса.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 20:55 МСК
Федерико Кория
78
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 5    
6 		6 7    
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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