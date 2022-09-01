Карлос Алькарас без проблем прошёл в третий круг US Open, отдав лишь восемь геймов

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв аргентинца Федерико Корию.

Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Кории ни одного эйса, пять двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из 14. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге Алькарас встретится с американцем Дженсоном Бруксби. В первом круге испанец на отказе обыграл аргентинца Себастьяна Баэса.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.