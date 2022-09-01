Костюк объяснила решение не подавать руку Виктории Азаренко после матча

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила решение не подавать руку белоруске Виктории Азаренко после их матча во втором круге Открытого чемпионата США.

«Это моё решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне. У некоторых из них очень большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их и наблюдают за ними, но они не используют это должным образом. У меня никогда не было личной ненависти к Азаренко, но, поскольку она играет такую ​​большую роль в Беларуси как вне тенниса, так и в теннисном мире, я чувствую, что она могла бы сделать больше, по крайней мере, в наших личных отношениях и вокруг игроков», — приводит слова Костюк Tennis.com.

Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.