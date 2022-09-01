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Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open, повесив «баранку» Квон Сон У

Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open, повесив «баранку» Квон Сон У
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв корейца Квон Сон У.

Андрей одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Квон Сон У три эйса, две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал все шесть заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге соперником Андрея Рублёва станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 21:35 МСК
Квон Сон У
81
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4    
6 		6 6    
             
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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