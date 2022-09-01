Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open, повесив «баранку» Квон Сон У

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв корейца Квон Сон У.
Андрей одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Квон Сон У три эйса, две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал все шесть заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круге соперником Андрея Рублёва станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|4
|
|6
|6
- 2 сентября 2022
-
00:11
-
00:02
- 1 сентября 2022
-
23:43
-
23:29
-
23:26
-
23:09
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
22:02
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:17
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:30
-
17:58
-
17:37
-
17:30
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
15:36
-
15:11
-
14:46
-
13:41
-
13:15