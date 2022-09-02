Свёнтек считает, что поздно избавляться от напряжённости между игроками из РФ и с Украины

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, комментируя инцидент, когда украинка Марта Костюк не пожала руку белоруске Виктории Азаренко, сказала, что ATP и WTA поздно что-то делать для того, чтобы снизить напряжение между игроками из России, Беларуси и Украины.

«Я думаю, что уже слишком поздно. Конечно, никогда не поздно. Но я думаю, что лучшее время для ATP или WTA, чтобы что-либо сделать, было, когда началась спецоперация (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) и когда напряжённость была довольно большой, даже в раздевалках.



Я думаю, что сейчас это уже довольно запутанно и, возможно, в следующий раз нам будет легче справиться с этим. Может, кто-то организует некие встречи между игроками и покажет, что мы должны быть едины, несмотря на то что есть страны, между которыми конфликт. Мы — теннисисты.

Вначале было бы намного проще сделать это. Прямо сейчас уже слишком поздно исправлять это», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.