Видеообзор поражения Анастасии Потаповой во втором круге US Open — 2022

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований россиянка уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Для Потаповой выход во второй круг – лучший результат на Открытом чемпионате США. За выход в 1/8 финала US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Германии Юле Нимайер.

Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.