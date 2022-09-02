Кудерметова и Мертенс вышли во второй круг US Open, обыграв Калинскую и Векич

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде над другой россиянкой Анной Калинской и хорваткой Донной Векич.
Встреча состоялась на седьмом корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 59 минут. Итоговый счёт – 6:1, 6:2.
Кудерметова и Мертенс дважды подали навылет, у Калинской и Векич – один эйс за игру. При этом Анна и Донна допустили четыре двойные ошибки, в то время как победительницы встречи – одну.
Напомним, в одиночном разряде Вероника Кудерметова успешно преодолела второй раунд US Open. Вечером 31 августа она обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (6:2, 6:3). Интересно, что в первом раунде Кудерметова сломила сопротивление Векич (7:5, 6:3).
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