Самсонова и Дарт потерпели поражение от американок в парном разряде US Open – 2022

Российская теннисистка Людмила Самсонова, играя в тандеме с британкой Хэрриет Дарт, не смогла преодолеть первый круг US Open – 2022 в парном разряде. Они уступили американкам Кэтрин Харрисон и Ингрид Нил со счётом 4:6, 4:6.



Победительницы ни разу за игру не подали эйсом, в то время как Самсонова и Дарт выполнили две подачи навылет. Харрисон и Нил реализовали три из семи брейк-пойнтов, а россиянка и британка – один из пяти. В общей сложности встреча продлилась 1 час и 11 минут. Во втором круге американки встретятся с парой Айша Мухаммад – Эна Шибахара.



Напомним, накануне в одиночном разряде Открытого чемпионата США Самсонова прошла в третий круг, обыграв в двух сетах 14-ю ракетку мира, канадку Лейлу Фернандес – 6:3, 7:6 (6:3). Перед этим же Людмила преодолела сопротивление Сары Бейлек – 6:3, 6:1. А её партнерша по корту Хэрриет Дарт стартовала на US Open с сенсационной победы над Дарьей Касаткиной (7:6, 1:6, 6:3), но во втором круге вылетела от представительницы Венгрии Далмы Галфи, которая теперь встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.