Ивашко сенсационно победил 10-ю ракетку мира Хуркача во втором круге US Open – 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «11» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний представитель Польши Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга) и 28-летний белорус Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Ивашко в четырёх сетах – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.
На счету Хуркача 13 подач навылет, пять двойных ошибок и два из девяти (22%) реализованных брейк-пойнта. У его оппонента – два эйса, шесть двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнта.
В третьем круге US Open – 2022 соперником Ивашко станет 20-летний итальянец Лоренцо Музетти (30-й номер рейтинга).
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