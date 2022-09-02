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Ивашко сенсационно победил 10-ю ракетку мира Хуркача во втором круге US Open – 2022, ЮС Опен

Ивашко сенсационно победил 10-ю ракетку мира Хуркача во втором круге US Open – 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «11» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний представитель Польши Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга) и 28-летний белорус Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Ивашко в четырёх сетах – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.

На счету Хуркача 13 подач навылет, пять двойных ошибок и два из девяти (22%) реализованных брейк-пойнта. У его оппонента – два эйса, шесть двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнта.

В третьем круге US Open – 2022 соперником Ивашко станет 20-летний итальянец Лоренцо Музетти (30-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2022, пятница. 02:00 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5 3  
6 		4 7 7 6  
             
Илья Ивашко
73
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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