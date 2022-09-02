Надаль уверенно разобрался с итальянцем Фоньини и вышел в третий круг US Open – 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 35-летний итальянец Фабио Фоньини (60-й номер рейтинга) и 36-летний представитель Испании Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Надаля в четырёх сетах – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут.

На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из 10 (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля – четыре эйса, две двойные ошибки и девять из 14 (64%) реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге US Open – 2022 соперником Рафаэля Надаля станет 36-летний француз Ришар Гаске (91-й номер рейтинга).