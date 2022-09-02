Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль уверенно разобрался с итальянцем Фоньини и вышел в третий круг US Open – 2022, ЮС Опен

Надаль уверенно разобрался с итальянцем Фоньини и вышел в третий круг US Open – 2022
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 35-летний итальянец Фабио Фоньини (60-й номер рейтинга) и 36-летний представитель Испании Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Надаля в четырёх сетах – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут.

На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из 10 (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля – четыре эйса, две двойные ошибки и девять из 14 (64%) реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге US Open – 2022 соперником Рафаэля Надаля станет 36-летний француз Ришар Гаске (91-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2022, пятница. 04:50 МСК
Фабио Фоньини
60
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 2 1  
2 		6 6 6  
             
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Драматичная победа Надаля – испанец разбил себе нос ракеткой! Расклады и сетки US Open Драматичная победа Надаля – испанец разбил себе нос ракеткой! Расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022