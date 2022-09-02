Беременная Элина Свитолина трогательно обратилась к своему мужу Гаэлю Монфису

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к своему мужу, французскому теннисисту Гаэлю Монфису. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 1 сентября, спортсмену исполнилось 36 лет. В настоящее время пара ожидает ребёнка.

«С днём рождения, единственный мужчина в целом мире, который делает мою жизнь совершенной и прекрасной. Мы бесконечно любим тебя», — написала Свитолина в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с Монфисом.

Фото: из личного архива элины свитолиной

Напомним, Гаэль Монфис пропускает Открытый чемпионат США из-за травмы. US Open 2022 года проходит с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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