Надаль разбил себе нос ракеткой во время розыгрыша в матче с Фоньини
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял медицинский тайм-аут в матче с итальянцем Фабио Фоньини.
Надаль сам себе разбил нос во время розыгрыша. Сейчас игроку оказывают помощь.
Матч между теннисистами продолжается уже 2 часа и 27 минут. На данный момент выигрывает испанец со счётом 2:1. Он уступил в первом сете (2:6), но смог забрать себе второй и третий (6:4, 6:2) В четвёртом сете пока что преимущество тоже за Надалем (3:1 на момент написания новости).
Победитель этого матча в следующей стадии встретится с Решаром Гаске.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.
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