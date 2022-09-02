US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Ранним утром мск 2 сентября завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей четвёртого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (второй круг).
Янник Синнер (Италия, 11) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 7:6, 6:2
Кэмерон Норри (Британия, 7) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:4, 6:4, 7:6
Федерико Кория (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:2, 6:1, 7:5
Квон Сон У (Республика Корея) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 6:3, 6:0, 6:4
Илья Ивашко (Беларусь) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 6:4, 4:6, 7:6, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1
Все результаты доступны на «Чемпионате».
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
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