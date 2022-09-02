Определились все пары третьего круга US Open у мужчин
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Стали известны все пары третьего раунда Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 2 сентября.
В 1/16 финала вышли три россиянина: действующий чемпион US Open Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию важнейшие пары.
Денис Шаповалов (Канада, 19) — Андрей Рублёв (Россия, 9)
Энди Маррей (Британия) — Маттео Берреттини (Италия, 13)
Карен Хачанов (Россия, 27) — Джек Дрэйпер (Британия)
Даниил Медведев (Россия, 1) — У Ибин (Китай)
Дженсон Бруксби (США) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
Ришар Гаске (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Все пары доступны на «Чемпионате».
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