US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 2 сентября, состоятся первые матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. В них выступят сразу три россиянина: действующий чемпион US Open Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей пятого игрового дня в мужском одиночном разряде.

18:00 — Денис Шаповалов (Канада, 19) — Андрей Рублёв (Россия, 9)

19:00 — Энди Маррей (Британия) — Маттео Берреттини (Италия, 13)

21:00 — Карен Хачанов (Россия, 27) — Джек Дрэйпер (Британия)

3:30 (3 сентября) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — Джеффри-Джон Вулф (США)

3:30 — Даниил Медведев (Россия, 1) — У Ибин (Китай)

Календарь матчей доступен на «Чемпионате».

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