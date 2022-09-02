US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 2 сентября, состоятся первые матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. В них выступят сразу три россиянина: действующий чемпион US Open Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей пятого игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Денис Шаповалов (Канада, 19) — Андрей Рублёв (Россия, 9)
19:00 — Энди Маррей (Британия) — Маттео Берреттини (Италия, 13)
21:00 — Карен Хачанов (Россия, 27) — Джек Дрэйпер (Британия)
3:30 (3 сентября) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — Джеффри-Джон Вулф (США)
3:30 — Даниил Медведев (Россия, 1) — У Ибин (Китай)
Календарь матчей доступен на «Чемпионате».
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