Матс Виландер разобрал поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал поступок украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США.
«Это намного больше, чем просто теннисный матч. Виктория Азаренко — белоруска, а её соперница Костюк — украинка, поэтому понятно, что такие вещи будут происходить.
Мы знаем, что российским и белорусским игрокам не разрешили играть в Англии на Уимблдоне или выступать на предваряющих его английских турнирах. Безусловно, есть игроки, которые считают, что здесь, в США, по отношению к белорусским и российским игрокам должны применяться те же самые правила. Но, с моей точки зрения, очень опасно, если это переходит в личную плоскость.
Надо как-то понимать обе стороны. Я не могу представить, как бы себя чувствовал, если бы был из Беларуси или России, пытался играть и сделать всё возможное, зная, что существуют люди, которые не согласны с действиями правительств этих стран», — приводит слова Виландера Eurosport.
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