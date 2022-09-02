US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Ранним утром мск 2 сентября завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей четвёртого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (второй круг).
Александра Саснович (Беларусь) — Джессика Пегула (США, 8) — 4:6, 4:6
Марта Костюк (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — 2:6, 3:6
Лорэн Дэвис (США) — Екатерина Александрова (Россия, 28) — 0:6, 6:4, 7:6 (10:5)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2
Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7 (4:7), 6:7 (3:7)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Юле Нимайер (Германия) — 4:6, 3:6
Ангелина Калинина (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 21) — отказ украинки
Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 6:2, 6:7, 4:6
Все результаты доступны на «Чемпионате».
- 2 сентября 2022
-
10:49
-
10:41
-
10:39
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:20
-
09:18
-
09:00
-
08:58
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
07:40
-
07:38
-
07:36
-
07:26
-
07:25
-
06:19
-
05:09
-
04:28
-
04:08
-
03:34
-
02:44
-
02:11
-
01:56
-
01:19
-
00:11
-
00:02
- 1 сентября 2022
-
23:43
-
23:29
-
23:26
-
23:09