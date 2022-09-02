US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Ранним утром мск 2 сентября завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей четвёртого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (второй круг).

Александра Саснович (Беларусь) — Джессика Пегула (США, 8) — 4:6, 4:6

Марта Костюк (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — 2:6, 3:6

Лорэн Дэвис (США) — Екатерина Александрова (Россия, 28) — 0:6, 6:4, 7:6 (10:5)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2

Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7 (4:7), 6:7 (3:7)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Юле Нимайер (Германия) — 4:6, 3:6

Ангелина Калинина (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 21) — отказ украинки

Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 6:2, 6:7, 4:6



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