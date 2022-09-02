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Определились все пары третьего круга US Open у женщин, ЮС Опен

Определились все пары третьего круга US Open у женщин
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Стали известны все пары третьего раунда Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 2 сентября.

В 1/16 финала вышли две россиянки: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Предлагаем вашему вниманию основные пары.

Онс Жабер (Тунис, 5) — Шелби Роджерс (США, 31)
Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Далма Галфи (Венгрия)
Мэдисон Кис (США, 20) — Кори Гауфф (США, 12)
Людмила Самсонова (Россия) — Александра Крунич (Сербия)
Айла Томлянович (Австралия) — Серена Уильямс (США)
Бьянка Андрееску (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 17)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США)
Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)
Юань Юэ (Китай) — Джессика Пегула (США, 8)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Петра Квитова (Чехия, 21)

Все пары доступны на «Чемпионате».

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