Определились все пары третьего круга US Open у женщин

Стали известны все пары третьего раунда Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 2 сентября.

В 1/16 финала вышли две россиянки: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Предлагаем вашему вниманию основные пары.



Онс Жабер (Тунис, 5) — Шелби Роджерс (США, 31)

Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)

Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Далма Галфи (Венгрия)

Мэдисон Кис (США, 20) — Кори Гауфф (США, 12)

Людмила Самсонова (Россия) — Александра Крунич (Сербия)

Айла Томлянович (Австралия) — Серена Уильямс (США)

Бьянка Андрееску (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 17)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США)

Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)

Юань Юэ (Китай) — Джессика Пегула (США, 8)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Петра Квитова (Чехия, 21)

Все пары доступны на «Чемпионате».