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US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня
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Сегодня, 2 сентября, состоятся первые матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. В них выступят две россиянки: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей пятого игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Онс Жабер (Тунис, 5) — Шелби Роджерс (США, 31)
18:00 — Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
19:30 — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Далма Галфи (Венгрия)
21:00 — Мэдисон Кис (США, 20) — Кори Гауфф (США, 12)
22:00 — Людмила Самсонова (Россия) — Александра Крунич (Сербия)
2:00 (3 сентября) — Айла Томлянович (Австралия) — Серена Уильямс (США)
2:00 — Бьянка Андрееску (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 17)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

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