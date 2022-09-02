Рафаэль Надаль рассказал, что самое важное в теннисе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что важнее всего в теннисе.

«Теннис во многом состоит из моментов. Самое важное в этой игре — когда играешь плохо или когда соперник играет слишком хорошо, не слишком сильно отставать в счёте», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, ранним утром мск 2 сентября Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он проиграл первый сет итальянцу Фабио Фоньини (2:6), однако выиграл следующие три партии (6:4, 6:2, 6:1). По ходу игры с Надалем приключился неприятный инцидент: он случайно разбил себе нос ракеткой.

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