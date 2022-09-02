Рафаэль Надаль стал первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом чемпионате ATP. Это стало известно после того, как Надаль обыграл представителя Италии Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата США. Напомним, 36-летний испанец, который в этом году выиграл уже два турнира «Большого шлема», возглавляет Чемпионскую гонку ATP.
Итоговый чемпионат ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в финале 2021 года победил россиянина Даниила Медведева. Надаль ни разу не выигрывал Итоговый чемпионат, хотя дважды выходил в финал.
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