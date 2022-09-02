«Зачем меня кинули под автобус?» Джон Макинрой объяснил свои слова о Рафаэле Надале

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал свои слова в адрес 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

На одной из пресс-конференций US Open журналист попросил Надаля ответить на критику за несоблюдение времени подачи, упомянув при этом Макинроя. Джон говорил об этом во время «Ролан Гаррос». Надаль объяснил, почему не всегда соблюдает правило 25 секунд.

По словам Макинроя, ему не понравилось, что журналист упомянул его в данном контексте.

«Зачем меня кинули под автобус? Мы не общались с Надалем на эту тему. Позвольте добавить, что… Он не дал мне закончить, кем бы ни был этот тупой журналист.

Рафа Надаль волен делать всё, что ему заблагорассудится. Все мы знаем, что он делает так последние 10-15 лет. Тут ничего нового. Вопрос не к нему, а к судьям на вышке.

Кстати, я считаю, что правило 25 секунд — чушь. Никто не обращает внимания на него. И когда включают отсчёт? В конце предыдущего розыгрыша? Когда игрок берёт полотенце? Когда замолкают зрители? А теперь Надаль думает, что я говорю, будто его наследие запятнано тем, что он тратит слишком много времени», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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