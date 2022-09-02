Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Зачем меня кинули под автобус?» Джон Макинрой объяснил свои слова о Рафаэле Надале

«Зачем меня кинули под автобус?» Джон Макинрой объяснил свои слова о Рафаэле Надале
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал свои слова в адрес 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

На одной из пресс-конференций US Open журналист попросил Надаля ответить на критику за несоблюдение времени подачи, упомянув при этом Макинроя. Джон говорил об этом во время «Ролан Гаррос». Надаль объяснил, почему не всегда соблюдает правило 25 секунд.

По словам Макинроя, ему не понравилось, что журналист упомянул его в данном контексте.

«Зачем меня кинули под автобус? Мы не общались с Надалем на эту тему. Позвольте добавить, что… Он не дал мне закончить, кем бы ни был этот тупой журналист.

Рафа Надаль волен делать всё, что ему заблагорассудится. Все мы знаем, что он делает так последние 10-15 лет. Тут ничего нового. Вопрос не к нему, а к судьям на вышке.

Кстати, я считаю, что правило 25 секунд — чушь. Никто не обращает внимания на него. И когда включают отсчёт? В конце предыдущего розыгрыша? Когда игрок берёт полотенце? Когда замолкают зрители? А теперь Надаль думает, что я говорю, будто его наследие запятнано тем, что он тратит слишком много времени», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Драматичная победа Надаля – испанец разбил себе нос ракеткой! Расклады и сетки US Open Драматичная победа Надаля – испанец разбил себе нос ракеткой! Расклады и сетки US Open

Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022