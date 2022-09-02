Ирина Роднина пояснила поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала поступок украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США. По словам Родниной, поступок Костюк объясняется плохим воспитанием.
«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться.
Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений (о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы. Я в данном случае не имею в виду воспитание только спортсменов. Идёт серия выходок руководства различных федераций», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
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