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Ирина Роднина пояснила поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко

Ирина Роднина пояснила поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала поступок украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США. По словам Родниной, поступок Костюк объясняется плохим воспитанием.

«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться.

Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений (о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы. Я в данном случае не имею в виду воспитание только спортсменов. Идёт серия выходок руководства различных федераций», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

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