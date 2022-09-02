Карлос Алькарас догнал Стефаноса Циципаса по числу побед в сезоне-2022. Они впереди всех
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Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, выиграв свой матч второго круга на Открытом чемпионате США у Федерико Кории (6:2, 6:1, 7:5), одержал свою 46-ю победу в сезоне-2022. По этому показателю он догнал пятого номера рейтинга ATP грека Стефаноса Циципаса, который ранее проиграл в первом раунде US Open. Больше побед в текущем сезоне нет ни у одного из теннисистов, сообщает пресс-служба ATP.
В третьем круге Открытого чемпионата США 19-летний Алькарас, посеянный под третьим номером на турнире, сыграет с представителем США Дженсоном Бруксби. Матч состоится завтра, 3 сентября. Действующим победителем US Open является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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