Китайский соперник Медведева побьёт исторический рекорд страны, если победит Даниила

174-я ракетка мира, китайский теннисист У Ибин в случае победы над лидером рейтинга ATP Даниилом Медведевым в третьем круге Открытого чемпионата США побьёт рекорд своей страны. В настоящее время высшим достижением Китая в рейтинге ATP, который составляют с 1973 года, является 136-е место Чжан Жижэня, на которое тот поднялся в феврале 2020 года. У Ибин превзойдёт этот показатель, если победит Медведева, сообщает пресс-служба ATP.

Матч Даниил Медведев — У Ибин состоится в ночь со 2 на 3 сентября и начнётся не ранее 3:30 мск. Напомним, российский теннисист является действующим победителем US Open. В финале 2021 года она в трёх сетах (6:4, 6:4, 6:4) обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

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