Рафаэль Надаль прокомментировал то, что первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший первым теннисистом, обеспечившим себе участие в Итоговом чемпионате ATP, прокомментировал случившееся. Это стало известно после того, как Надаль обыграл представителя Италии Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата США.
«Я знал, что я там буду. Учитывая то, что я выиграл два турнира «Большого шлема», сложно не быть там.
Но да, хорошие новости, конечно. Ещё один год, теперь уже в 36 лет. Я закончу год, вероятно, в первой пятёрке, если только не случится ничего плохого. Это лучше, чем мы ожидали в начале сезона. Мы тогда не знали, как всё сложится», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Итоговый чемпионат ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в финале 2021 года победил россиянина Даниила Медведева. Надаль ни разу не выигрывал Итоговый чемпионат, хотя дважды выходил в финал.
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