Вероника Кудерметова — Далма Галфи: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open — 2022

Сегодня, 2 сентября, российская теннисистка Вероника Кудерметова (18-е место в рейтинге) сыграет с венгеркой Далмой Галфи (91-е место в рейтинге) в матче третьего круга Открытого чемпионата США – 2022.
Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» поставлена вторым запуском и предварительно запланирована на 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Далма Галфи в третьем круге US Open – 2022.
Турнирные пути девушек уже пересекались в этом году во втором круге турнира в Майами, но там Галфи снялась при счёте 1:5 в первой партии.
Во втором раунде US Open россиянка обыграла бельгийку Марину Заневскую (97-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3, а Далма Галфи оказалась сильнее представительницы Великобритании Хэрриет Дарт (88-е место в рейтинге) — 6:4, 6:0.
- 2 сентября 2022
-
17:00
-
16:07
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:18
-
12:00
-
11:38
-
10:49
-
10:41
-
10:39
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:20
-
09:18
-
09:00
-
08:58
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
07:40
-
07:38
-
07:36
-
07:26
-
07:25
-
06:19
-
05:09