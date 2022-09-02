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Вероника Кудерметова — Далма Галфи: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open — 2022

Вероника Кудерметова — Далма Галфи: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open — 2022
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Сегодня, 2 сентября, российская теннисистка Вероника Кудерметова (18-е место в рейтинге) сыграет с венгеркой Далмой Галфи (91-е место в рейтинге) в матче третьего круга Открытого чемпионата США – 2022.

Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» поставлена вторым запуском и предварительно запланирована на 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Далма Галфи в третьем круге US Open – 2022.

Турнирные пути девушек уже пересекались в этом году во втором круге турнира в Майами, но там Галфи снялась при счёте 1:5 в первой партии.

Во втором раунде US Open россиянка обыграла бельгийку Марину Заневскую (97-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3, а Далма Галфи оказалась сильнее представительницы Великобритании Хэрриет Дарт (88-е место в рейтинге) — 6:4, 6:0.

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