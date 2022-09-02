Удивительная концовка зрелищного розыгрыша в матче Синнера с Юбэнксом

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в третий круг Открытого чемпионата США, довольно уверенно обыграв американца Кристофера Юбэнкса (145-е место в рейтинге) в трёх сетах.

Однако в одном из розыгрышей итальянцу пришлось изрядно потрудиться, но он смог справиться с разнообразными ударами Юбэнкса.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Синнер одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. В следующем круге Янник Синнер встретится с американцем Брэндоном Накашимой (69-е место в рейтинге).



Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.