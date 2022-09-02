Карен Хачанов — Джек Дрэйпер: текстовая онлайн-трансляция третьего круга US Open

2 сентября российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) встретится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером (53-й номер мирового рейтинга) в матче третьего круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Матч состоится на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» и начнётся в 21:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Джек Дрэйпер в третьем круге US Open – 2022.

Хачанов и Дрэйпер ранее не встречались друг с другом. Россиянин в предыдущем круге разобрался с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро — 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Британский игрок одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:4, 6:4.