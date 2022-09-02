«Зачем вы крадёте наши очки?» Гауфф и Пегула эмоционально отреагировали на решение судьи

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула остались недовольны работой судьи в матче первого круга парного разряда Открытого чемпионата США с канадкой Лейлой Фернандес и представительницей Австралии Дарьей Савилл.

Во время розыгрыша при счёте 7:5 в пользу Савилл и Фернандес на тай-брейке решающего сета на корт позади американок упал небольшой белый предмет. Гауфф готовилась исполнить удар и находилась в выигрышной позиции. Савилл подняла руку и попросила судью остановить розыгрыш. Рефери прервал игру, после чего Пегула и её напарница начали оспаривать решение судьи.

«Зачем вы крадёте наши очки? Ты делаешь это снова! Савилл не может кричать во время игры, она не может этого делать», — высказывали своё недовольство теннисистки.

Судья не изменил решения, розыгрыш переиграли. После этого момента Гауфф и Пегула отдали три очка подряд и потерпели поражение на тай-брейке со счётом 5:10. Встреча закончилась в пользу Савилл и Фернандес — 3:6, 7:5, 7:6 (10:5).