Бывшая 24-я ракетка мира Макхэйл объявила о завершении карьеры

Двукратная победительница турниров серии WTA в парном разряде американская теннисистка Кристина Макхэйл приняла решение завершить карьеру.

«Конец эпохи. Я благодарна за то, что все эти годы у меня была возможность воплощать в жизнь детскую мечту. Иногда мне кажется, что карьера пролетела так быстро, а иногда – что прошла целая жизнь с тех пор, как я пришла в тур. Я многому научилась, преодолевая все взлеты и падения, и у меня навсегда осталось множество удивительных воспоминаний. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого пути», — написала американка в социальных сетях.

Кристина Макхэйл брала титул и в одиночном разряде. В 2016 году теннисистка стала победительницей турнира в Токио.