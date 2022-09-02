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Бывшая 24-я ракетка мира Макхэйл объявила о завершении карьеры

Бывшая 24-я ракетка мира Макхэйл объявила о завершении карьеры
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Двукратная победительница турниров серии WTA в парном разряде американская теннисистка Кристина Макхэйл приняла решение завершить карьеру.

«Конец эпохи. Я благодарна за то, что все эти годы у меня была возможность воплощать в жизнь детскую мечту. Иногда мне кажется, что карьера пролетела так быстро, а иногда – что прошла целая жизнь с тех пор, как я пришла в тур. Я многому научилась, преодолевая все взлеты и падения, и у меня навсегда осталось множество удивительных воспоминаний. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого пути», — написала американка в социальных сетях.

Кристина Макхэйл брала титул и в одиночном разряде. В 2016 году теннисистка стала победительницей турнира в Токио.

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