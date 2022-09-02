Рублёв: я попросился на игру НБА и получил билет на последний ряд, когда был в топ-10 мира

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о желании посещать спортивные события и поделился мыслями о том, как провёл несколько дней перед Открытым чемпионатом США.
«В понедельник и пятницу я ходил к Гарри Стайлсу, а во вторник был на Twenty One Pilots. Я бы хотел снова пойти на Twenty One Pilots, но они выступали только один раз. Не знаю, как все теннисисты встречают звёзд. Вы не представляете, однажды я попросился на игру НБА в Майами, и мне дали последний, последний ряд наверху. И я думаю, что я был в топ-10 мира в то время.
Потом я вижу всех игроков, Зверева, Сонего, Берреттини, Рууда, всех в первом ряду, которые фотографируются со звёздами, и я не понимаю, как это работает. До сих пор хочу знать, как это работает», — цитирует Рублёва Eurosport.
- 2 сентября 2022
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