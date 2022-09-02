Карацев и Савилл не смогли преодолеть барьер второго круга парного US Open

38-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев и австралийский теннисист Люк Савилл в двух сетах уступили американцу Радживу Раму и представителю Великобритании Джо Солсбери и вылетели с Открытого чемпионата США.

Встреча второго круга завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рама и Солсбери. Победители матча выполнили один эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету Карацева и Савилла четыре эйса, девять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Матч продолжался 1 час 19 минут.

В следующем круге Раджив Рам и Джо Солсбери сыграют с победителями встречи Монро/Смит — Болелли/Фоньини.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.