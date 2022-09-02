Определилось время начала матчей Надаля, Рублёва и Свёнтек в третьем круге US Open

Стала известна программа матчей шестого дня Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

В дневную сессию 3 сентября на стадионе Артура Эша на корт выйдут американка Джессика Пегула и представительница Китая Юань Юэ. Начало матча запланировано на 19:00 мск. После девушек сыграют испанец Карлос Алькарас и американский теннисист Дженсон Бруксби.

Вторым запуском не ранее 2:00 мск пройдёт встреча 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и француза Ришара Гаске. За ними сразятся Ализе Корне и Даниэль Коллинз.

На стадионе Луи Армстронга игровой день начнётся в 18:00 мск матчем Гарбинье Мугурусы и Петры Квитовой. Следом стартуют Петра Мартич и Виктория Азаренко, а закрывают первую половину шестого дня US Open Диего Шварцман и Фрэнсис Тиафо. В вечернюю сессию не ранее 2:00 мск сойдутся Свёнтек и Дэвис, а заключительным матчем дня станет встреча Накашимы и Синнера.

Игра россиянина Андрея Рублёва и канадца Дениса Шаповалова пройдёт после встречи Руне и Норри, которая намечена на 18:00 мск.