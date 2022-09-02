Жабер вышла в 1/8 финала US Open, одолев Роджерс
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга пятая сеяная Жабер нанесла поражение 31-й ракетке соревнований американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Жабер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 16 брейк-пойнтов. Роджерс подала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
Жабер впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Роджерс в 2020 году добиралась до четвертьфинала турнира.
За выход в четвертьфинал US Open Жабер сыграет с победительницей матча третьего круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Далмой Галфи из Венгрии.
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