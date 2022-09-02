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Жабер вышла в 1/8 финала US Open, одолев Роджерс

Жабер вышла в 1/8 финала US Open, одолев Роджерс
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга пятая сеяная Жабер нанесла поражение 31-й ракетке соревнований американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Жабер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 16 брейк-пойнтов. Роджерс подала один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Жабер впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Роджерс в 2020 году добиралась до четвертьфинала турнира.

За выход в четвертьфинал US Open Жабер сыграет с победительницей матча третьего круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Далмой Галфи из Венгрии.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2022, пятница. 18:10 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Шелби Роджерс
31
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии
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