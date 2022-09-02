Кудерметова вышла в 1/8 финала US Open, отдав Галфи лишь два гейма

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга 18-я сеяная Кудерметова нанесла поражение представительнице Венгрии Далме Галфи со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 46 минут.
Кудерметова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Галфи подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Далма Галфи на US Open.
Кудерметова впервые в карьере вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В предыдущие годы она трижды не сумела выйти даже во второй круг.
За выход в четвертьфинал US Open Кудерметова сыграет с пятой сеяной представительницей Туниса Онс Жабер.
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