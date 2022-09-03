Видеообзор разгромной победы Кудерметовой в третьем круге Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 18-ю строчку рейтинга WTA, в матче третьего круга Открытого чемпионата США в двух сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Далмы Галфи (91-я ракетка мира). Встреча, проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» и продолжавшаяся 48 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:2, 6:0.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвёртом круге Вероника Кудерметова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая в двух сетах переиграла американскую теннисистку Элизабет Мандлик — 7:5, 6:2.

Вероника Кудерметова доходила на US Open максимум до четвёртого раунда.