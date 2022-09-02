Хачанов прошёл в четвёртый круг US Open после отказа Дрэйпера в третьем сете

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер (53-й номер мирового рейтинга) отказался продолжать матч.

Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во втором отрезке матча россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт по партиям — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч.

В следующем круге Открытого чемпионата США Хачанову предстоит провести встречу либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Австралии Алексом де Минором.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем US Open является россиянин Даниил Медведев.