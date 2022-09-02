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Хачанов прошёл в четвёртый круг US Open после отказа Дрэйпера в третьем сете

Хачанов прошёл в четвёртый круг US Open после отказа Дрэйпера в третьем сете
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31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер (53-й номер мирового рейтинга) отказался продолжать матч.

Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во втором отрезке матча россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт по партиям — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч.

В следующем круге Открытого чемпионата США Хачанову предстоит провести встречу либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Австралии Алексом де Минором.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем US Open является россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2022, пятница. 21:00 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		4 6    
3 		6 5    
             
Джек Дрэйпер
53
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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