Даниил Медведев — У Ибин: текстовая онлайн-трансляция третьего круга US Open
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В ночь со 2 на 3 сентября первая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем Китая У Ибином (174-й номер мирового рейтинга) в матче третьего круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Матч состоится на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся в 03:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — У Ибин в третьем круге US Open – 2022.
Ранее У Ибин стал первым китайским теннисистом, которому удалось одержать победу на Открытом чемпионате США. До этого представители Китая побеждали на других турнирах «Большого шлема», однако последняя подобная виктория датируется 1959 годом.
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