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Гауфф вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Кис

Гауфф вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Кис
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего раунда соревнований 12-я сеяная Гауфф нанесла поражение 20-й ракетке турнира соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кис подала два эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Гауфф впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Раньше лучшим её достижением был третий раунд домашнего турниа «Большого шлема» в 2019 году. Кис доходила до финала в 2017 году.

За выход в четвертьфинал US Open Гауфф сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2022, пятница. 23:30 МСК
Мэдисон Кис
20
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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