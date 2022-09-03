Гауфф вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Кис

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего раунда соревнований 12-я сеяная Гауфф нанесла поражение 20-й ракетке турнира соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кис подала два эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Гауфф впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Раньше лучшим её достижением был третий раунд домашнего турниа «Большого шлема» в 2019 году. Кис доходила до финала в 2017 году.

За выход в четвертьфинал US Open Гауфф сыграет с китаянкой Чжан Шуай.