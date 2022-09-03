Азаренко вместе с Коккинакисом стартовала с поражения в миксте на US Open – 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «12» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022 в миксте, в котором сошлись Кэти Макнелли / Уильям Бламберг (США) и Виктория Азаренко (Беларусь) / Танаси Коккинакис (Австралия).
Встреча завершилась победой пары Макнелли и Бламберга в двух сетах – 7:5, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
На счету пары Азаренко и Коккинакис – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%). У их оппонентов – три эйса, три двойные ошибки и четыре из девяти (44%) удачных брейк-пойнтов.
Напомним, что Виктория Азаренко продолжает выступления на US Open в одиночном разряде. В третьем круге её соперницей станет 31-летняя хорватка Петра Мартич (54-й номер рейтинга).
- 3 сентября 2022
-
02:34
-
01:22
-
01:00
-
00:55
-
00:24
- 2 сентября 2022
-
23:45
-
23:25
-
23:08
-
22:10
-
21:57
-
20:54
-
20:37
-
20:31
-
20:11
-
20:00
-
19:22
-
18:55
-
18:35
-
18:12
-
17:00
-
16:07
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:18
-
12:00
-
11:38
-
10:49
-
10:41
-
10:39