Азаренко вместе с Коккинакисом стартовала с поражения в миксте на US Open – 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «12» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022 в миксте, в котором сошлись Кэти Макнелли / Уильям Бламберг (США) и Виктория Азаренко (Беларусь) / Танаси Коккинакис (Австралия).

Встреча завершилась победой пары Макнелли и Бламберга в двух сетах – 7:5, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

На счету пары Азаренко и Коккинакис – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%). У их оппонентов – три эйса, три двойные ошибки и четыре из девяти (44%) удачных брейк-пойнтов.

Напомним, что Виктория Азаренко продолжает выступления на US Open в одиночном разряде. В третьем круге её соперницей станет 31-летняя хорватка Петра Мартич (54-й номер рейтинга).