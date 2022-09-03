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Азаренко вместе с Коккинакисом стартовала с поражения в миксте на US Open – 2022

Азаренко вместе с Коккинакисом стартовала с поражения в миксте на US Open – 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «12» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022 в миксте, в котором сошлись Кэти Макнелли / Уильям Бламберг (США) и Виктория Азаренко (Беларусь) / Танаси Коккинакис (Австралия).

Встреча завершилась победой пары Макнелли и Бламберга в двух сетах – 7:5, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

На счету пары Азаренко и Коккинакис – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%). У их оппонентов – три эйса, три двойные ошибки и четыре из девяти (44%) удачных брейк-пойнтов.

Напомним, что Виктория Азаренко продолжает выступления на US Open в одиночном разряде. В третьем круге её соперницей станет 31-летняя хорватка Петра Мартич (54-й номер рейтинга).

Сетка микста US Open - 2022.
US Open — микст. 1-й круг
03 сентября 2022, суббота. 01:05 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Уильям Бламберг
США
Уильям Бламберг
К. Макнелли У. Бламберг
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
В. Азаренко Т. Коккинакис
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