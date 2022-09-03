Серена Уильямс после поражения от Томлянович ответила на вопрос о завершении карьеры

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга). Встреча закончилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

После окончания игры прославленная американка Уильямс ответила на вопрос о том, пересмотрит ли она своё решение завершить карьеру.

«Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чём уверены», — заявила Серена в интервью после матча.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах Большого шлема. На счету американки 92 победы на Australian Open, 69 побед на Ролан Гаррос, 98 побед на Уимблдоне и 108 побед на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед добивался только швейцарец Роджер Федерер — 369.



Серена Уильямс тренируется с сестрой в Вашингтоне