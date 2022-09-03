Серена Уильямс рассказала о моменте из её карьеры, которым она гордится больше всего

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась с общественностью моментом из её профессиональной карьеры, который является для американки самым главным поводом для гордости.

«Открытый чемпионат Франции 2015 года. Это определённо тот турнир, который навсегда останется у меня в памяти, потому что я чуть не оставила все силы на том соревновании. Каким-то образом я выиграла его. Так что это было довольно круто», — цитирует Уильямс-младшую Tennisnow.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, легендарная американка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в матче 3-го круга US Open – 2022 со счётом 5:7, 7:6(4), 1:6. Эта встреча стала последней в карьере Уильямс-младшей. Ранее она объявляла о том, что не будет продолжать профессиональные выступления после Открытого чемпионата США по теннису.