Серена Уильямс рассказала о моменте из её карьеры, которым она гордится больше всего

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась с общественностью моментом из её профессиональной карьеры, который является для американки самым главным поводом для гордости.
«Открытый чемпионат Франции 2015 года. Это определённо тот турнир, который навсегда останется у меня в памяти, потому что я чуть не оставила все силы на том соревновании. Каким-то образом я выиграла его. Так что это было довольно круто», — цитирует Уильямс-младшую Tennisnow.
Напомним, что сегодня, 3 сентября, легендарная американка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в матче 3-го круга US Open – 2022 со счётом 5:7, 7:6(4), 1:6. Эта встреча стала последней в карьере Уильямс-младшей. Ранее она объявляла о том, что не будет продолжать профессиональные выступления после Открытого чемпионата США по теннису.
- 3 сентября 2022
-
07:01
-
06:45
-
06:43
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:25
-
03:18
-
03:02
-
02:34
-
01:22
-
01:00
-
00:55
-
00:24
- 2 сентября 2022
-
23:45
-
23:25
-
23:08
-
22:10
-
21:57
-
20:54
-
20:37
-
20:31
-
20:11
-
20:00
-
19:22
-
18:55
-
18:35
-
18:12
-
17:00
-
16:07
-
15:40
-
15:39